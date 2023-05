MHP lideri Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama: Türk milleti tarih yazmıştır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turuna ilişkin, partisinin genel merkezinde bir açıklama yaptı. "Türk milleti bugün tarih yazmış; kutlu varlığına, müstesna hedeflerine, müstakbel ve muteber geleceğine tertemiz iradesiyle sahip çıkmıştır" diyerek konuşmasına başlayan Bahçeli şöyle devam etti:

"Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın katılımıyla Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tur oylaması yapılmış, kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan 13’ncü Cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır. Türk demokrasi ve siyaset tarihinde iki turlu bir seçimin ilk örneği yaşanmakla birlikte, seçime katılım oranının yüksekliği milli ve demokratik şuurun canlılığına da işaret etmiştir."

Türkiye’nin, demokrasi standartlarında yüksek bir seviyeye ulaşmasının yanı sıra, bu hususta dünya çapında mukayeseli bir üstünlük kazandığı artık hiç kimsenin ihmal edemeyeceği çarpıcı bir gerçek olarak belirginlik kazandığına dikkat çeken bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul’un fethinin bir gün öncesinde, aziz milletimiz bu defa parlak bir demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, aynı zamanda kardeşlik hukukuyla var oluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimiyle TBMM’de çoğunluğu Cumhur İttifakı’na tevdi eden Türk milleti, 28 Mayıs’ta da Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını seçmiş, nitekim büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir.

İstikrar ve güvenliğimiz, iç barış ve huzur ortamımız, istiklal ve istikbal hedeflerimiz sandıkta mümtaz ve müessir bir iradeyle müdafaa edilmiş, hamd olsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır.

Milletimiz iftira ve inkar siyasetine prim vermemiştir. Yine milletimiz yalan ve yıkım simsarlarına itibar etmemiştir. Milli geleceğimizin zillete değil zafere müstahak olduğu da tescillenmiştir. Dünya birleşmiş ve karşımıza geçmiş, ancak Türk milletine sökmemiştir. Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, eyyamcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, sermaye çevreleri, tefeciler, bankerler, ABD’sinden AB’sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş, fakat Çanakkale ruhunu, Milli Mücadele duruşunu, cumhurun haysiyetle perçinlenmiş ufkunu aşamamışlardır. Bilhassa 14 Mayıs seçimleri öncesi Türkiye dört bir koldan ablukaya alınmış, milli iradenin kundaklanması amacıyla her türlü iç ve dış mahreçli operasyon küstahça ilerletilip icra edilmiştir.

Bu kapsamda; Sosyal medya teröristlerinin ahlaksız isnatları, ekonomik tetikçilerin azgın tehditleri, küresel medyanın zehirli emelleri, emperyalizmin karanlık senaryoları, egemen güçlerin zelil tezgâhları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri, Türkiye aleyhine çalışan etki ajanlarının alçak faaliyetleri, satılmış anket şirketlerinin sahtekar servisleri, işbirlikçi köşe yazarlarının bitmek tükenmek bilmeyen rezillikleri, çürük yorumcuların ve sahte uzmanların körüklenmiş ezberleri, manşetinden nifak damlayan bazı gazetelerin anormal dezenformasyonları, ekranlarından zift gibi kara propaganda saçılan bir kısım televizyon kanalının tertipleri, son tahlilde Türkiye’ye karşı beşinci kol faaliyetini aratmayacak şekilde siyaset yapan zilleti ittifakının sivri ve spekülatif teklifleri milletimizin gözü önünde, vicdan ve insaf ölçülerini çiğneye çiğneye sahnelenmiştir."

Türk milleti 14 Mayıs ile 28 Mayıs’ta tarihi ve hür iradesine hiçbir mihrakın zincir vuramayacağını gösterdiğini vurgulayan Bahçeli, "Bu tablo gurur verici bir demokratik asaletin, tarih boyunca yüksek mücadelelerle elde edilmiş tam bağımsızlık onurunun ikamesi olmayan kazanımı olarak tarihe geçmiştir.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçiminde küresel kuşatma yarılmış, Türkiye kutup yıldızını andıran aydınlığını korumuştur. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır, geleceğin gücü Türkiye’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü yıldönümü taçlanmıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ilk adım doğru adamla, cumhurun bizatihi varlığıyla kudretli biçimde atılmıştır" diye konuştu.

Bahçeli söyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle 13’ncü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten ve samimiyetle kutluyor, Allah bahtını ve yolunu açık etsin diyorum. Ayrıca hiçbir tahrik ve aldatıcı propagandalara aldırmayarak dönek ve devşirilmiş siyaset cambazlarını ellerinin tersiyle iten, Türkiye’yi ve cumhurun istikrar, istiklal ve istikbal hedeflerini ön şartsız savunan ve sahiplenen vatan ve millet sevdalısı aziz dava arkadaşlarıma, Cumhur İttifakı’nın ortak paydasında buluşan bütün partilere ve bu partilere gönül vermiş kardeşlerimize, Duasıyla ve iradesiyle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı’nı destekleyen aziz milletimin her güzel insanına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün mazlumlar, milli birlik ve kardeşliği kalbinde bayraklaştırmış herkes kazanmıştır. Bugün kucaklaşma, kaynaşma, barışma ve muhabbet kazanmıştır. Kaybeden kötülerdir, kanlı heveslerdir, hain ve kötürüm niyetlerdir, küresel bağlantılı zillet siyasetinin bir avuç yönetici güruhudur. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı Seçiminin ülkemize, milletimize, demokrasimize, gönül ve kültür coğrafyalarımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Rabbim mahcup etmesin, yolda bırakmasın, husumet cephesine fırsat vermesin. Bu münasebetle sizleri ve aziz Türk milletini hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum."

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmesinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Cumhurbaşkanımızla görüşme bugün gerçekleşmemiştir. Ankara'ya dönüşte tertiplenen toplantıya davet etmişlerdir. O toplantıya da katılacağım" diye karşılık verdi.