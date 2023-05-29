Emine Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun" diye konuştu.
29.05.2023 - 01:52 | | HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
Güven, istikrar, büyük ve güçlü Türkiye diyerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız. Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimize kutlu olsun!
Güven, istikrar, büyük ve güçlü Türkiye diyerek sandığa giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 28, 2023
İlk günkü aşkla bir ve beraber olmaya devam edecek, Türkiye Yüzyılı idealimize 85 milyon, tek yürek olarak ulaşacağız.
Bu yolda desteğini ve emeğini esirgemeyen yol… pic.twitter.com/AdaItqOT8F