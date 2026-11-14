Kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

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Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin hareketleri ilginç görüntülere sahne oldu.

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Birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynayan kedi ve farenin dakikalar süren mücadelesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

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Zaman zaman kediden kaçan fare, yaptığı ani manevralarla izleyenleri gülümsetti. İlginç anlar, kedinin fareyi gözden kaybetmesiyle sona erdi.