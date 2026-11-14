Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti
HaberlerGündem Haberleri Kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

Kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

14.11.2026 - 22:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: OSMANİYE (İHA)

ABONE OL

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin dakikalar süren oyunu, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı kenarında bir kedi ile farenin hareketleri ilginç görüntülere sahne oldu.

İLGİLİ HABER

Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı
Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Birbirlerini kovalayarak adeta oyun oynayan kedi ve farenin dakikalar süren mücadelesi, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

İLGİLİ HABER

Kamyonet şarampole yuvarlandı 1'i bebek 6 kişi yaralandı
Kamyonet şarampole yuvarlandı 1'i bebek 6 kişi yaralandı

Zaman zaman kediden kaçan fare, yaptığı ani manevralarla izleyenleri gülümsetti. İlginç anlar, kedinin fareyi gözden kaybetmesiyle sona erdi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Sinop’ta 3 bin yıllık kültürel miras! Ünlü şefler lakerda geleneği için mutfağa girdi
#Gündem

Sinop’ta 3 bin yıllık kültürel miras! Ünlü şefler lakerda geleneği için mutfağa girdi

Kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti
#Gündem

Kedi ile farenin dakikalar süren oyunu gülümsetti

Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı
#Gündem

Kamyonet tıra arkadan çarptı 2 kişi hafif şekilde yaralandı