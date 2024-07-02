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Elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarına tehditler savurdu: O anlar kameralara yansıdı

Sarıyer’de elinde bıçakla Arap iş insanlarını tehdit eden M.İ. İ (43) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.07.2024 - 17:18 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarına tehditler savurdu: O anlar kameralara yansıdı

Sarıyer Maslak Mahallesi’nde gece saat 02.00’de bir kişi elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit etti. Şüphelinin aynı sırada çevredekilere tehditler yağdırarak küfür ettiği de görüldü.

O anları çevredeki başka biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarına tehditler savurdu: O anlar kameralara yansıdı

İşlemleri için emniyete götürülen M.İ.’nin olay esnasında alkollü olduğu belirlenirken şüpheli, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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