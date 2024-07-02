GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu

Sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Alt geçitlerin suyla dolduğu kent merkezinde göle dönüşen caddelerde sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı.

02.07.2024 - 21:17 | | Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)
Sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı yapılan Erzurum’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli dolu yağışının ardından sağanak hızını artırarak devam etti. Kent merkezinde yağmur suları ile dolan alt geçitler trafiğe kapatılırken, göle dönen caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yakutiye ilçesindeki Aziziye altgeçidinde mahsur kalan araçları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yağış sebebiyle trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

Kent merkezindeki esnaf iş yerlerine su dolmaması için ellerinde süpürgelerle temizlik yaparken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi
Sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu

Sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri ve Suriye'de yaşanan provokasyonlara sert tepki: Bayrağa uzanan eli kızarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri ve Suriye'de yaşanan provokasyonlara sert tepki: Bayrağa uzanan eli kızarız