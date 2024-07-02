Sağanak sele neden oldu, alt geçitler suyla doldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı yapılan Erzurum’da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa süreli dolu yağışının ardından sağanak hızını artırarak devam etti. Kent merkezinde yağmur suları ile dolan alt geçitler trafiğe kapatılırken, göle dönen caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yakutiye ilçesindeki Aziziye altgeçidinde mahsur kalan araçları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Yağış sebebiyle trafik ışıkları da devre dışı kaldı.

Kent merkezindeki esnaf iş yerlerine su dolmaması için ellerinde süpürgelerle temizlik yaparken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.