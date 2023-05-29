Doğu Anadolu'da ‘katılım’ sonucu belirledi, tercihler değişmedi

Doğu Anadolu Bölgesi, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan dedi. Bölgedeki sandıkların kaderini yaklaşık beş puan düşen seçime katılım oranı belirledi. Tunceli dışında tüm illerde katılım düşerken illerin aday tercihleri değişmedi ancak Erdoğan, oylarını dört puan kadar artırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ise oylarını ancak 0.5 puan yükseltebildi.

14 Mayıs seçimlerinde bölgedeki 14 ilde yaklaşık yüzde 80 olan katılım, ikinci turda yüzde 77’ye kadar geriledi. Kesin olmayan sonuçlara göre; 3 milyon 954 bin 422 kayıtlı seçmen olan bölgede kullanılan oy sayısı 3 milyon 51 bin 176’da kaldı, geçerli sayılan oylar ise 2 milyon 996 bin 942 oldu.

14 İLDE ARTIŞ

Erdoğan, ikinci turda Doğu Anadolu Bölgesindeki 14 ilde de oylarını artırmayı başardı. Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli dışında tüm illerde katılım düşerken, dalgalanan oy sayısı ve oranlarına rağmen illerin cumhurbaşkanı tercihi değişmedi. Bölgedeki oy oranını yüzde 45.49’dan, 45.91’e çıkaran Kılıçdaroğlu, Van, Bitlis, Tunceli, Ardahan, Kars, Iğdır, Muş, Hakkari ve Ağrı’yı önde kapatırken; oyunu yüzde 50.44’ten 54.09 seviyesine çıkaran Erdoğan, Erzurum, Erzincan, Malatya, Elazığ ve Bingöl’de birinci çıktı.

65 PUAN FARK

Kılıçaroğlu’nun, en yüksek oranda oy aldığı ve Erdoğan’a en yüksek puan farkı açtığı iller 14 Mayıs’ta olduğu gibi Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu. Kılıçdaroğlu, Tunceli’de yüzde 82.81 oyla 65 puanlık fark, Hakkari’de yüzde 72’lik oyla 44 puanlık fark ve Iğdır’da yüzde 66’lık oyla 33 puanlık fark sağladı.

Erdoğan cephesinde de tablo değişmedi. Erdoğan, Erzurum’da yüzde 73.56 oyla 47 puanlık fark, Malatya’da yüzde 71.96 oyla 43 puanlık fark ve Elazığ’da yüzde 70.27 oyla 40 puanlık fark kazandı.

KILIÇDAROĞLU 8 İLDE OY KAYBETTİ

Erdoğan’ın bölgenin tüm illerinde yarattığı artış, toplamda dört puan civarında olurken, Kılıçdaroğlu ise sekiz ilde oy kaybederek, toplam artışını bir puanın altında bıraktı. Kılıçdaroğlu, bölgenin en büyük nüfuslu ili Van başta olmak üzere, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Hakkari ve Muş’ta oy kaybetti. Erdoğan ise, Tunceli dışında, Kılıçdaroğlu’nun gerisinde olduğu tüm illerde puan farkını 1-3.5 puan arasında eritmeyi başarırken, önde olduğu illerdeki puan farkını ise 0.5-4 puan arasında açtı.

HDP OYLARI VE IĞDIR

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ilk turda yüzde 5’in üzerinde oy alan Sinan Oğan’ı kendi tarafına çekmesine, Oğan’ı aday gösteren Zafer Partisi ile anlaşarak karşılık vermişti. Anlaşma, bölgede HDP’li belediyelerin karşı karşıya olduğu kayyum uygulaması dahil olmak üzere sığınmacılar ve milliyetçi söylem üzerinde kritik başlıkları içermişti. Kılıçdaroğlu’nun propaganda yasaklarına üç gün kala yaptığı anlaşmaya rağmen, HDP ve ittifak ortaklarından, “desteğe devam” açıklaması gelmiş ve HDP Kılıçdaroğlu lehine saha çalışmasına devam etmişti. Bölgede seçime katılımdaki sert düşüş ve sadece Kılıçdaroğlu’nun oy kaybetmesi, seçmenin Kılıçdaroğlu’nun bu manevrasına tepki olarak değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun en büyük yükselişini ise dört puana yakın artışla milliyetçi oyların ağırlıkta olduğu Iğdır’da sağlaması da dikkat çekti.

DEPREM İLLERİNDE ERDOĞAN YÜKSELDİ

Doğu Anadolu’da gözlerin çevrildiği bir başka konu da ilk turda Erdoğan’a yoğun destek çıkan afet bölgesi illeriydi. Afetzedelere yönelik sosyal medya üzerinden yapılan sert açıklamalar, Kılıçdaroğlu’nu zora sokarken, Erdoğan ikinci turun ilk saha çalışmasını da bölgeye yaparak Kılıçdaroğlu karşısında el yükseltmişti. Doğu Anadolu’daki afet illeri olan Malatya ve Elazığ’da, katılımın en az 10 bin kişi azaldığı görülürken, iki aday da oyunu yükseltti. Erdoğan’ın oyları sırasıyla 2.5-3 puan arasında yükselirken, Kılıçdaroğlu, 0.5-1.5 bandında oy artırabildi. İllerdeki artan puanların toplamının, Sinan Oğan’ın puanlarına denk olması ise “Oğan’ın oyları iki adaya bölünmüş” yorumu yaptırdı.