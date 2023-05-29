‘Sağın kalesi’nde fark 20 puan açıldı

Sağ siyasetin oy kalesi konumundaki illerin ağırlıkta olduğu İç Anadolu bölgesi, dünkü seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha yüzünü güldürdü. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta olduğu gibi Başkent Ankara’da rakibi Erdoğan’ı kıl payı geride bıraktı. Erdoğan ilk turda yüzde 46 olan oy oranını yüzde 48.77’ye yükseltirken, yüzde 47.3 oyla daha önce ilk sıraya yerleşen Kılıçdaroğlu bu kez yüzde 51.23 oy oranı ile yarışı önde tamamladı. İç Anadolu Bölgesi’nin genelinde ise Erdoğan yüzde 59.69’la yarışı kazandı. 14 Mayıs’ta Erdoğan’ın yüksek oy aldığı Yozgat, Çankırı ve Aksaray yine en güçlü desteği veren iller oldu.

İç Anadolu Bölgesi’nde 14 Mayıs’ta Erdoğan 4 milyon 874 bin 802 oy ve yüzde 55.6 oy oranına ulaşarak kalelerinde gövde gösterisi yapmıştı. Kılıçdaroğlu ise 3 milyon 267 bin 678 oy ve yüzde 37.3 oyla Erdoğan’ın oldukça gerisinde kalmıştı. Dünkü seçimde de tablo değişmedi. Erdoğan açık ara farkla seçimi yine önde bitirdi. Erdoğan dünkü seçimlerde bölge genelinde oy oranını yüzde 59.04’e yükselterek, yüzde 40.96 oranında kalan rakibi Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 20 puan fark attı.

Eskişehir’de farkı kapatamadı

İlk turda olduğu gibi Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı Ankara ve Eskişehir’de geride bıraktı. Kentte daha önce yüzde 41.81 oy alan Erdoğan’ı yüzde 50.39 oy oranıyla geçen Kılıçdaroğlu, bu kez yüzde 55.41 oy oranıyla başarıyı yakaladı. Erdoğan oylarını ilk tura göre yüzde 2.78 artırsa da yüzde 44.59 oranında kaldı.

Katılım yüzde 3 düştü

Bölgede, Ankara başta olmak üzere seçime katılım oranında yüzde 2 ila 3 bandında düştü. Katılım oranı Ankara’da yüzde 3.42 azalırken, Kırıkkale, Niğde, Kırşehir’de düşüş oranı yüzde 3’ün üzerinde gerçekleşti. Kayseri, Sivas, Nevşehir, Eskişehir, Çankırı, Karaman ve Konya’da ise katılım oranında yine yaklaşık yüzde 3 oranında azaldı.

Oğan’ın oyları bölündü

İç Anadolu’da 591 bin 679 oyla yüzde 6.3 oy oranına ulaşan Sinan Oğan’ın oylarının diğer bölgelerde olduğu gibi bölündüğü gözlendi. Sandığa gitmeme tavrını gösteren seçmenlerin yanı sıra, Kayseri, Karaman, Çankırı ve Eskişehir’de yoğunlaşan Oğan oylarının CHP ve AK Parti arasında dağıldığı hesaplandı.

Başkent’te dengeler değişmedi

Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta olduğu gibi Başkent Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bırakdı. İlk turda yüzde 46 alan Erdoğan oyunu yüzde 48.77’ye taşırken, yüzde 47.3 oyla daha önce ilk sıraya yerleşen Kılıçdaroğlu bu kez yüzde 51.23 oy aldı.

14 Mayıs’ta Ankara’da, Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 80.52 ile Çamlıdere, 76,33 ile Akyurt ve 66,6 ile Haymana olurken, Kılıçdaroğlu’nun ise en fazla oy aldığı ilçeler yüzde 78.16 ile Çankaya, yüzde 58.12 ile Yenimahalle ve yüzde 56.72 ile Etimesgut olmuştu. Bu seçimde ise; Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ilçe yüzde 80.52 ile Çamlıdere, 76.33 ile Akyurt ve 75.26 ile Çubuk oldu. Kılıçdaroğlu’nun ise en fazla oy aldığı ilçe yüzde 78.02’le Çankaya, yüzde 58.06 oyla Yenimahalle ve yüzde 56.65 ile Etimesgut olarak gerçekleşti.

Daha önce, Ankara 1’nci bölgede Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ilçe yüzde 64.45 ile Haymana olurken, Kılıçdaroğlu ise burada 32.16’da kalmıştı. Ankara 2’nci bölgede ise Erdoğan yüzde 78.18 ile Çamlıdere’de en fazla oy almıştı. Kılıçdaroğlu, burada yüzde 18.04 oranında kalmıştı. Ankara 3’ncü bölgede ise Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ilçe, yüzde 60.99 ile Sincan olmuş, Kılıçdaroğlu, yüzde 30.73 oy oranına ulaşabilmişti.

Bu seçimde ise; Ankara 1’nci bölgede Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ilçe yine yüzde 66.6 ile Haymana oldu. Kılıçdaroğlu ise burada 33.4’te kaldı. Ankara 2’nci bölgede ise Erdoğan’ın en fazla oya yüzde 80.52 ile Çamlıdere ilçesinde ulaşırken, Kılıçdaroğlu ise burada 19.48’de kaldı. Ankara 3’ncü bölgede ise Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ilçe, yüzde 64.95 ile Sincan olurken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 35.05’de kaldı.

Ankara’da da katılım oranı yüzde 4 civarında düştü. 14 Mayıs’ta yüzde 91.23 olan katılım oranı bu seçimde yüzde 87.86 olarak gerçekleşti.

Çankaya’da Kılıçdaroğlu önde

Ankara 1’nci bölgede Kılıçdaroğlu’nun en fazla oy aldığı ilçe yüzde 75 ile Çankaya olmuş, Erdoğan burada yüzde 20.39’de kalmıştı. Bu seçimde ise; Ankara 1’nci bölgede Kılıçdaroğlu’nun en fazla oy aldığı ilçe yüzde 78.02 ile Çankaya olurken Erdoğan’ın burada yüzde, 21.87’de kaldığı görüldü. 2’nci bölgede ise; Kılıçdaroğlu’nun en fazla oy aldığı ilçe yüzde 44.07 ile Keçiören olurken, Erdoğan’ın burada yüzde 55.93 ile Kılıçdaroğlu’nu solladığı görüldü. 3’ncü belgede ise Kılıçdaroğlu’nun en fazla oy aldığı ilçe yüzde 58.06 oy ile Yenimahalle olurken, Erdoğan’ın buradaki oy oranı ise 41.94 olarak kayda geçti. Bu çerçevede 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan en az oyu, yüzde 20.39 ile Çankaya’dan, Kılıçdaroğlu ise en az oyu, yüzde 22.38 ile Pursaklar’dan almıştı. Bu seçimde ise Erdoğan en az oyu, yüzde 21.84 ile Çankaya’dan alırken, Kılıçdaroğlu ise en az oyu, yüzde 19.48 oyla Çamlıdere’den aldı.

‘Hilal hattı’nda rakibi ikiye katladı

Erdoğan, sağın kaleleri ve aynı zamanda MHP’nin oy deposu olarak bilinen Selçuklu Hilali hattındaki; Aksaray, Çankırı, Eşkişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat’da yarışı önde bitirdi. Bu illerde yüzde 60 ila yüzde 70 bandında oy alan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu neredeyse ikiye katladı.