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GündemAdı mitolojiden tadı dağlarından! Vatandaşlar topluyor, kilosunu 100 liraya satıyor
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Adı mitolojiden tadı dağlarından! Vatandaşlar topluyor, kilosunu 100 liraya satıyor

15.11.2026 - 19:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Adı mitolojiden tadı dağlarından! Vatandaşlar topluyor, kilosunu 100 liraya satıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda köylüler ve vatandaşlar kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti.

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Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan, 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında kestane ve mantar sezonu başladı.

Bölge halkı ise kestane ve mantar toplamak için bölgeye akın etti. Bölgede halkın bir kısmı kendi ihtiyaçları için kestane ve mantar toplarken, yöre köylüleri de bütçelerine ek gelir elde etmek için kestane ile kanlıca ve ayı mantarı topluyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

Adı mitolojiden tadı dağlarından Vatandaşlar topluyor, kilosunu 100 liraya satıyor

Bayramiç ilçesine bağlı Yassıbağ köyünden Mehmet Çetinkaya (57), Kaz Dağları'nda evinde yemek için mantar topladığını belirterek, Kaz Dağları'nda her yerin araçla dolduğunu, herkesin Kaz Dağları'na akın ettiğini söyledi.

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