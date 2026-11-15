Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan vatandaşın kimliği tespit edildi!

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Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, cesedin Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Kalkan'ın Gürcistan’dan geldiği, daha önce yasa dışı bahis oynadığı öğrenildi.