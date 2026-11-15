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Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan vatandaşın kimliği tespit edildi!

15.11.2026 - 17:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)-

Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi. Cesedin, Oğuzhan Kalkan'a (30) ait olduğu tespit edildi.

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1Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan vatandaşın kimliği tespit edildi!

Beşiktaş, Kuruçeşme'de bir eğlence mekanına düzenlenen ve Umut Andık'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

2Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan vatandaşın kimliği tespit edildi!

Gasp Büro Amirliği'nde sorguları süren şüphelilerin ifadeleri ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde öldürülen kişinin cesedinin Beyoğlu'ndaki evde saklandığı tespit edildi.

3Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan vatandaşın kimliği tespit edildi!

HALIYA SARILI CESET BULUNDU


Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 12 Kasım'da Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta bir 4 katlı binanın bodrum katındaki daireye giden polis ekipleri, halıya sarılı erkek cesediyle karşılaştı.

4Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan vatandaşın kimliği tespit edildi!

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, erkeğin yaklaşık 10 gün önce silahla vurularak öldürüldüğü değerlendirildi.

5Beyoğlu'nda halıya sarılı cesedi bulunan vatandaşın kimliği tespit edildi!

CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU


Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, cesedin Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Kalkan'ın Gürcistan’dan geldiği, daha önce yasa dışı bahis oynadığı öğrenildi.

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