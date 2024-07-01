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Gündem Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi
Haberler Gündem Haberleri Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kavurucu sıcaklar sonrası hava tersine döndü. Haziran ayı biterken kimse bunu beklemiyordu. Resmen lapa lapa kar yağdı. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karılaşanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İzmir, Balıkesir, Bursa da dahil çok sayıda il için son dakika kodlu uyarı yapıldı.

• 01 Temmuz 2024 - 12:27 • Son Güncelleme:
• 01 Temmuz 2024 - 12:27 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağdı Haziran bitti, kar yağışı bitmedi Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Haziran ayı yurdun birçok bölgesinde kavurucu sıcaklarla geçti. Ancak ayın sonunda havalar beklenmedik şeklide soğuyarak kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın ardından Meteoroloji ve uzmanlar uyardı.

2 HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize’nin İkizdere ilçesinde 2 bin 640 rakımda bulunan Ovit Yaylası’nda yağmurun ardından kar yağmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası yaylanın bir kısmı beyaza büründü.

3 Lapa lapa kar yağdı Haziran bitti, kar yağışı bitmedi Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Yaylada bulunan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Temmuz ayını beyaz örtüyle karşılayan vatandaşlar karın keyfini çıkardı.

4 DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

DOLU YAĞIŞI BAŞLADI

Ardahan’da ise sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.

5 HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Meteorolojinin uyarısının ardından Ardahan'da üç gündür yağış etkili oluyor. Son olarak Ardahan'da il merkezinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu. Dolu yağışı tarım arazilerine de zarar verdi. Meteorolojik tahminlere göre, Ardahan'da yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekliyor.

6 Lapa lapa kar yağdı Haziran bitti, kar yağışı bitmedi Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Artvin'in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde de dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yüncüler ve Yaylalar köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde dolu yağdı. Bölge, yaklaşık 20 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü. Sağanağın da bir süre etkili olduğu ilçede birçok mezra ve yayla yolunda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi. İl Özel İdesi ekiplerince ulaşım sorunu yaşanan yollarda, iş makineleri yardımıyla çalışma başlatıl

7 Lapa lapa kar yağdı Haziran bitti, kar yağışı bitmedi Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Meteoroloji son dakika hava tahmin raporuna göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

8 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 14 İL İÇİN SARI UYARI

14 İL İÇİN SARI UYARI!

MGM tarafından yapılan yeni açıklamada 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Manisa, Bursa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan ve Kars'ta yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

11 MARMARA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık.

KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ °C, 32°C Az bulutlu ve açık.

12 EGE

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

A.KARAHİSAR °C, 29°C Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ °C, 37°C Az bulutlu ve açık.

İZMİR °C, 37°C Az bulutlu ve açık.

MUĞLA °C, 37°C Az bulutlu ve açık.

13 AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

ADANA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA °C, 39°C Az bulutlu ve açık.

HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu.

ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık.

14 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

ANKARA °C, 32°C Az bulutlu.

ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu.

KONYA °C, 29°C Az bulutlu.

SİVAS °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor..

BOLU °C, 30°C Az bulutlu.

DÜZCE °C, 31°C Az bulutlu.

SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu.

16 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. .

AMASYA °C, 31°C Parçalı bulutlu.

ARTVİN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor..

SAMSUN °C, 30°C Parçalı bulutlu.

17 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor..

ERZURUM °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor..

KARS °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor..

MALATYA °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN °C, 27°C Parçalı bulutlu

18 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

DİYARBAKIR °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP °C, 34°C Parçalı bulutlu.

SİİRT °C, 34°C Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA °C, 37°C Parçalı bulutlu.