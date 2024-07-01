Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi
Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kavurucu sıcaklar sonrası hava tersine döndü. Haziran ayı biterken kimse bunu beklemiyordu. Resmen lapa lapa kar yağdı. Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karılaşanlar büyük şaşkınlık yaşadı. Yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Yoğun yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. İzmir, Balıkesir, Bursa da dahil çok sayıda il için son dakika kodlu uyarı yapıldı.
• 01 Temmuz 2024 - 12:27 • Son Güncelleme:
• 01 Temmuz 2024 - 12:27 • Son Güncelleme: