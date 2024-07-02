GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

02.07.2024 - 17:16 |
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

9. yargı paketi, memur ve emekli zammı, iç ve dış siyasetteki gelişmeler... Kabine, yaklaşık 1 ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI GÜNDEMDE

Toplantının ana gündeminin ekonomi olması bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek

TERÖRLE MÜCADELE

Kabinenin diğer bir önemli başlığı da terörle mücadele operasyonları olacak. Toplantıda 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar da gündemde olacak.

GÜNCEL HABERLER

Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi
Elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarına tehditler savurdu: O anlar kameralara yansıdı

Elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarına tehditler savurdu: O anlar kameralara yansıdı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı