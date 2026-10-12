Şeker pancarı hasadı başladı, üreticiler fiyat beklentisini açıkladı

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Yaklaşık 180 günlük yetişme sürecinin ardından olgunlaşan şeker pancarları, çiftçilerin tarlalardaki yoğun mesaisinin sonunda söküm makineleriyle hasat edildikten sonra traktör, kamyon ve tırlarla taşınarak işlenip toz şekere dönüşecekleri Amasya Şeker Fabrikası’nın yolunu tutuyor.



"Şeker pancarı garanti mahsul"

Fabrikanın bulunduğu Suluova ilçesinde yaşayan çiftçi Tarık Topal, "Şeker pancarı hasadına başladık. Pancarın verimi iyi. Şeker pancarı bizim için garanti mahsul. Her yıl ekmeye gayret gösteriyoruz. Geçen yıl 3 bin 100 TL olan taban fiyat henüz belirlenmedi. İyi bir fiyat belirlenmesini bekliyoruz" dedi.







"Ailecek tarımla uğraşıyoruz"

Aile yadigarı topraklarda üretimi sürdürdüklerini anlatan evli ve 3 çocuk babası Topal, "İki oğlumdan biri ziraat mühendisi, diğeri veteriner teknikeri. Yani ailecek tarımla uğraşıyoruz. Çünkü tarım bizim için olmazsa olmazımız" diye konuştu.

Verimli arazilere sahip bölgelerinde emeklerinin karşılığını almak için çabaladıklarına değinen Bülent Karapapak da, ton başına 4 bin 500 TL taban fiyat beklediğini söyledi.



11 bölgede 55 bin dekar alanda yapılan ekim

Amasya Şeker Fabrikası’nın faaliyet gösterdiği 11 bölgede 55 bin dekar alanda yapılan ekim sonucu 350 bin ton pancarın hasat edilmesi planlanıyor.