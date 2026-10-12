Kilis'te dolu aniden bastırdı, yollar beyaza büründü
12.10.2026 - 00:34Güncellenme Tarihi:
Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu, yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Ana arterlerde ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerledi.
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Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza bürünürken, ana arterlerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Sürücüler, yağış nedeniyle trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için dükkanların önüne sığındı.