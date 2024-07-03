GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

03.07.2024 - 00:10 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik
Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi

Lapa lapa kar yağdı! Haziran bitti, kar yağışı bitmedi! Meteoroloji 14 il için alarm verdi
SPK, kripto varlıklara ilişkin sürecin detaylarını duyurdu

SPK, kripto varlıklara ilişkin sürecin detaylarını duyurdu