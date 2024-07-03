Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Bizim Çocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.
03.07.2024 - 00:10 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
"Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.
#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum."
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.#BizimÇocuklar’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 ⚽️— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2024