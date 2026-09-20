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Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk saatlerdir aranıyordu! Mısır tarlasında korkunç halde bulundu

20.09.2026 - 23:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk saatlerdir aranıyordu! Mısır tarlasında korkunç halde bulundu

Mardin’in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan Selahattin Karayel (13), mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Selahattin Karayel’den bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, bugün de devam etti. Ekipler, bölgedeki aramalarda kadavra köpeklerini de kullandı.

ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINIYOR

Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi’nde kaybolan Selahattin Karayel’i (13) arama çalışmaları sürerken, en son birlikte görüldüğü 3 arkadaşı, bilgilerine başvurulmak amacıyla ifade işlemleri için karakola götürüldü.

MISIR TARLASINDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Mardin’in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan Selahattin Karayel (13), mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Karayel’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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