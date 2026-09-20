Boyun masajı sonrası ölmüştü! Otopsi raporu ortaya çıktı: Beyin ve omurilikte kanama

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Şenol Karataş’ın avukatı Ensar Ayata, "Öncelikle müvekkilim Şenol Karataş’ın olay sırasında rahmetli Berat Topay’a hacamat yaptığı yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Dosyada bulunan Adli Tıp incelemeleri ve otopsi raporlarında da böyle bir işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. Vücutta hacamata ilişkin kesi veya benzeri bir ize de rastlanmamıştır. Bazı haberlerde rahmetlinin boynunun kütletildiği ve ölümün bunun sonucunda meydana geldiği şeklindeki iddialar yer almaktadır. Bu iddialar da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Burada önemli bir hususu belirtmek gerekirse müvekkilim bir kiropraktik (omurga ve kas-iskelet sistemine elle müdahale edilmesini sağlayan bir alternatif tıp yöntemi) uzmanı değildir. Kendisi belgeleri ve mesleki yeterliliği bulunan bir masördür. Ayrıca boyun kütletme sonucunda meydana gelebilecek ciddi bir travmadan söz edebilmemiz için bunun tıbbi bulgularla desteklenmesi gerekmektedir" dedi.