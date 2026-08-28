İstanbul'da korkunç tuzak: Sahte ilanlarla kadınları fuhşa sürükleyip adına kredi çektiler!

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, şebekenin işleyiş yöntemi de gün yüzüne çıktı: İnternet ortamında "masaj salonunda çalışacak bayan masöz aranıyor" başlığıyla verilen sahte ilanlara başvuran kadınlar, yüksek kazanç vaatleriyle kandırılarak suç şebekesinin kontrolündeki yerlere çekildi. Şüphelilerin internet sitelerinde sahte kadın görselleri ve profilleri oluşturarak bu profiller üzerinden müşteri aradıkları ve ağa düşürdükleri kadınları pazarladıkları belirlendi.

BORÇLANDIRARAK GİTMELERİNE ENGEL OLDULAR

Soruşturma derinleştikçe şebekenin mağdurlar üzerindeki baskı ve sömürü yöntemleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri bazı kadınların bilgileri dışında veya baskıyla adına yüksek miktarda krediler çektirdikleri, bu yöntemle mağdurları ekonomik olarak tamamen çıkmaza sokarak tesise bağımlı hale getirdikleri ve ayrılmalarına kesinlikle izin vermedikleri tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay boyunca sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "Fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.