Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti: Tahta kim geçecek?

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Kraliyet Sarayı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve 17 Ağustos'tan bu yana hemolitik anemi (kırmızı kan hücrelerinin hızlı yıkımı) tedavisi gören Kral Harald, 28 Ağustos 2026 sabahı yerel saatle 06.35'te hayata gözlerini yumdu. Yaşına bağlı olarak son yıllarda kalp pili operasyonları ve solunum yolu rahatsızlıkları yaşayan kral, tüm sağlık zorluklarına rağmen tahttan çekilmeyi reddetmiş, parlamentoya ettiği ömür boyu sadakat yeminine bağlı kalmıştı.

YENİ KRAL KİM OLDU? TAHT DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Kral V. Harald'ın vefatının ardından, anayasal süreç hızlı bir şekilde devreye girdi:

Yeni Monark: Kral Harald'ın oğlu Veliaht Prens Haakon, otomatik olarak tahta geçerek Kral Haakon VIII unvanını aldı.

Devlet Konseyi ve Yemin: Norveç Hükümeti, yeni kral ile sarayda olağanüstü bir Devlet Konseyi toplamak üzere bir araya geliyor.

Parlamento Töreni: Norveç Anayasası gereği yeni kralın parlamento önünde resmi yemin etmesi gerekiyor (Norveç'te taç giyme törenleri geleneksel olarak düzenlenmiyor).

NORVEÇ KRALİYET AİLESİ İÇİN HASSAS DÖNEM

Kral Harald'ın vefatı, kraliyet ailesinin son dönemde çalkantılı bir süreçten geçtiği bir zamana denk geldi. Hem Veliaht Prens'in eşi Veliaht Prenses Mette-Marit'in geçmişteki tartışmalı ilişkileri hem de aile üyelerinin yargı süreçleri ülkedeki kamuoyunun gündemini meşgul ederken, halkın ve siyasi liderlerin Kral Harald'ın 35 yıllık birleştirici liderliğine duyduğu minnet ön plana çıkıyor.

Başbakan Jonas Gahr Støre yayımladığı mesajda, "Tüm ulus yas tutuyor; Norveç halkı, ülkesine adanmış uzun bir ömür için derin bir minnettarlık duothelialidir" ifadelerini kullandı. Başkent Oslo'daki Saray Meydanı'nda toplanan vatandaşlar bayrakları yarıya indirerek ve çiçekler bırakarak sevdikleri krala veda ediyor.