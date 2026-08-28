Şanlıurfa’da ulaşımı rahatlatacak çalışma! O cadde baştan aşağı yenileniyor

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Zamanla deforme olan mevcut asfaltın ekipler tarafından sökülmesinin ardından cadde üzerinde sıcak asfalt serimine geçildi. Toplam 860 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki caddede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli, modern ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.