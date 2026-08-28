Şanlıurfa’da ulaşımı rahatlatacak çalışma! O cadde baştan aşağı yenileniyor
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yıllar içinde yıpranan Adnan Menderes Caddesi için yenileme çalışması başlatıldı. Ekipler eski asfaltı kaldırarak caddeyi sıcak asfaltla buluştururken, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve rahat hale gelmesi hedefleniyor.
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu yollar sunmak amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Siverek ilçesinin önemli güzergâhlarından Adnan Menderes Caddesi’nde, diğer adıyla İnönü Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması başlattı.
Zamanla deforme olan mevcut asfaltın ekipler tarafından sökülmesinin ardından cadde üzerinde sıcak asfalt serimine geçildi. Toplam 860 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki caddede yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli, modern ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde belirlenen program doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalarda yol yapım, bakım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.