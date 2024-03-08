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Metrobüs, durakta yolcu alan metrobüse çarptı: 4 yaralı

Avcılar’da, durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 4 yolcu hafif yaralandı.

08.03.2024 - 14:00 |
Metrobüs, durakta yolcu alan metrobüse çarptı: 4 yaralı

Kaza, Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında meydana geldi. Durakta yolcu alan bir metrobüse aynı yönde giden başka bir metrobüs arkadan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazada, 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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