Metrobüs, durakta yolcu alan metrobüse çarptı: 4 yaralı
Avcılar’da, durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 4 yolcu hafif yaralandı.
08.03.2024 - 14:00 |
Kaza, Denizköşkler Mahallesi İBB Sosyal Tesisler Metrobüs durağında meydana geldi. Durakta yolcu alan bir metrobüse aynı yönde giden başka bir metrobüs arkadan çarptı. İki aracın da hasar gördüğü kazada, 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulanslarla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.