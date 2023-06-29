GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı
ABONE OL

Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

29.06.2023 - 11:59 | | DHA
Kandıra sahillerinde bugün denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde, oluşabilecek dalgalar ve boğulma tehlikelerine karşı bugün denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bugün (29.06.2023) içinde Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Polis 17 yaşındaki genci öldürmüştü: Fransa'da protestolar büyüyor! Başka kentlere de yayıldı

Polis 17 yaşındaki genci öldürmüştü: Fransa'da protestolar büyüyor! Başka kentlere de yayıldı

Kurbanlık et kararı! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi

Kurbanlık et kararı! Bakan Yumaklı müjdeyi verdi

Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı

Ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı