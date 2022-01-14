Araba hÄ±rsÄ±zlarÄ±ndan akÄ±lalmaz yÃ¶ntem Ciplerin ÅŸasi numaralarÄ±nÄ±...

Â AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri yaklaÅŸÄ±k 5 ay Ã¶nce Bulgaristan'dan getirilen ciplerin motor ve ÅŸasi numaralarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren bir ÅŸebekenin varlÄ±ÄŸÄ±na ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan talimatla ÅŸebekeyle ilgili teknik ve fiziki takip baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ESKÄ° CÄ°PLERÄ° ALIP TAMÄ°R ETTÄ°RMÄ°Åž GÄ°BÄ° YAPIYORLARMIÅž

Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada ÅŸebeke elemanlarÄ±nÄ±n unutulmuÅŸ ve Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ eski model cipleri bulduklarÄ±, sahiplerinden 10 bin 20 bin lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen fiyatlarla satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti. Daha sonra Bulgaristan'dan aynÄ± model ve renkte bir cip getiren ÅŸÃ¼phelilerin bu iki aracÄ± tamirhanelerinde bir araya getirdikleri Ã¶ÄŸrenildi. Burada, tamir edilemeyecek kadar eski olan ciplerin motor ve ÅŸasi numaralarÄ±nÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen iyi durumdaki araÃ§lara geÃ§iren ÅŸebeke elemanlarÄ±nÄ±n, sanki eski araÃ§larÄ± tamir etmiÅŸ gibi gÃ¶stererek satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± tespit edildi.

LÃœKS GALERÄ°LERDE SERGÄ°LÄ°YORLARMIÅž

Ã–zellikle koleksiyon yapan zengin iÅŸ adamlarÄ±na pazarlanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan ciplerin 850 bin lira ile 1 milyon lira arasÄ±nda fiyatlarla satÄ±lmak Ã¼zere lÃ¼ks galerilerde sergilendiÄŸi tespit edildi.

Oto hÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi dedektifleri, Maslak'ta bir tamirhaneye yaptÄ±klarÄ± baskÄ±nda ÅŸÃ¼pheliler Cengiz C.(49) ile Serhat C.(24) ve MÃ¼mtaz Ã–.(24)'i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin iÅŸyerinde yapÄ±lan aramada motor ve ÅŸasi numarasÄ± yazmakta kullanÄ±lan demir kalÄ±plar ele geÃ§irildi. Ã–te yandan galerilerde satÄ±lmak Ã¼zere sergilenen 5 antika cipe polis tarafÄ±ndan el kondu. YapÄ±lan incelemede toplam piyasa deÄŸeri yaklaÅŸÄ±k 5 milyon lira olan 5 aracÄ±nda motor ve ÅŸasi numaralarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸi tespit edildi.

AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼pheliler adliyeye sevk edildi.











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