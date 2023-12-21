Husumetlisi tarafından uçurumdan atıldı, 8 yerinden bıçaklandı

Olay, 5 Eylül'de Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür Durmuş ile iş arkadaşı M.F.B. arasında ormanlık alanda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede M.F.B. arkadaşı Özgür Durmuş'u uçurumdan aşağı attı. Arkadaşını uçuruma atan şüpheli, daha sonra yanına inerek 8 yerinden bıçaklayıp, cüzdanını ve cep telefonunu aldıktan sonra kaçtı. AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan Durmuş, hastanede tedavi altına alınırken, M.F.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.F.B. tutuklandı, Özgür Durmuş ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "hırsızlık" suçlarından dava açılan M.F.B.'nin, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Özgür Durmuş da duruşmaya koltuk değnekleriyle katıldı.

Özgür Durmuş: "24 saat boyunca uçurumun ortasında ölüme terk edildim"



Olay günü yaşananları anlatan Özgür Durmuş, "Sanık, 'Sen benim hanıma bakmışsın' dedi. Benim kimsenin karısında, kızında gözüm yok. Bıçağı çıkartıp, boğazıma dayadı. Beni uçuruma attı. Uçurumun yarısına kadar düştüm. Bu sefer de yanıma gelip, 8 yerimden bıçaklayarak, öldüreceğini söyledi. Üzerimde bulunan cüzdan ve cep telefonumu da alıp gitti. 24 saat boyunca uçurumun ortasında ölüme terk edildim. Şayet biraz daha dayanamasaydım dere yatağına düşüp, ölecektim. Karısı hakkında da hiçbir şey söylemedim" dedi.

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M.F.B.: "Serviste eşime uygunsuz şekilde el hareketleri oldu"



Savunması için söz hakkı verilen sanık M.F.B., Özgür Durmuş'un eşini rahatsız ettiğini iddia etti. M.F.B, "İşe aynı servis ile gidip, geliyoruz. Serviste eşime uygunsuz şekilde el hareketleri oldu. Eşim kendisini uyardı sonrasında ben de uyardım. İlerleyen zamanda eşime yine laubali davranmış. 'Eşinden koca olmaz, iyi bir koca olsaydı, seni çalıştırmazdı' demiş. Eşim de bu durumu bana söyledi. Bana 'Eşini çok kıskanıyorsan çalıştırma' dedi" ifadelerini kullandı.

"Aile şerefimi korudum



Olay günü bu konu üzerine tartıştıklarını anlatan M.F.B., savunmasını şöyle noktaladı:

"Onur kırıcı laflar söyledi. İkimiz boğuşmaya başladık ve bana bıçak çekti. Kendimi savunmak için yanımda taşıdığım çakıyı çıkardım. O sırada ayağı kaydı ve uçurumun yarısına kadar düştü. Şayet öldürmek isteseydim, o sırada boğazını keserdim. Aile şerefimi korudum"

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Sanığın eşi: "Bize bu olayı yaşattığı için kendisinden davacıyım"



M.F.B.'nin eşi F.B. de Özgür Durmuş'un kendisini sürekli rahatsız ettiğini iddia ederek, "Servise binerken, inerken, kart basarken, hep yanıma gelip, laubali hareketlerde bulunuyordu. 'Erkek adam karısını çalıştırır mı?' diyerek kötülüyordu. Asıl bize bu olayı yaşattığı için kendisinden davacı ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına karar vererek, duruşmayı erteledi.