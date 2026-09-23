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Eğitim merkezinde öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı

23.09.2026 - 21:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AFYONKARAHİSAR (İHA)

Eğitim merkezinde öğretmenin kafa attığı çocuğun burnu kırıldı

Afyonkarahisar'da çıraklık eğitim merkezinde eğitim gören 16 yaşındaki çocuk, okul öğretmeninin suratına kafa atması sonucu burnu kırılarak hastanelik oldu. Ailenin şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, baba "Olayı hukuka taşıdık ve peşini bırakmayacağız" dedi.

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Olay, Afyonkarahisar Mesleki Eğitim Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentteki bir berber ve kuaför salonunda çırak olarak çalışan ve aynı zamanda Mesleki Eğitim Merkezinde lise eğitimi gören E.I. (16) okul içerisinde arkadaşları ile tartıştı.

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Olayı gören okuldaki meslek öğretmenlerinden E.K. ise E.I.'yı odasına götürdü. E.K.'nin iddiasına göre, öğretmen bir anda kendisine saldırıp suratına kafa attı. Ardından kanlar içinde kalan E.I., odadan kaçarak koridorda bekleyen arkadaşlarının yanına gidip 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım istedi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından E.I.'yı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan E.I.'nın burnunun kırıldığı ve kaşında açılma olduğu tespit edildi. Darp raporu alan aile üyeleri bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek öğretmen E.K.'den şikâyetçi oldu.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatarak okul ve öğretmen E.K.'nin odasını gören güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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"Olayı hukuka taşıdık ve peşini bırakmayacağız"

Çocuğun babası H.I., "Çocuğumu kameranın görmediği yer olan odasına götürüyor. Güvenlik kameralarına baktık, çocuğum odaya girerken hiçbir şeyi yok, çıkarken suratı kan içinde çıkıyor. Bu kabullenebilir bir şey değil. Çocuğumun arkadaşları da olaya şahit olmuşlar ve hepsi tek tek ifade verdiler. Olayı hukuka taşıdık ve peşini bırakmayacağız" dedi.

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Öte yandan, olayla ilgili okul yönetimi bilgi vermekten kaçınırken, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise olayla ilgili kendilerine ulaşan resmi bir evrak olmadığı için henüz idari bir soruşturma başlatılmadığını ifade etti.

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Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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