Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor
Menteşe Belediyesi’nin, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek için Kent Meydanında hayata geçirdiği Emekli Kafe, 24 Eylül Perşembe günü hizmet vermeye başlıyor.
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Kafe, emeklilerin bir araya gelip sohbet edebileceği, gazetesini okuyabileceği, kitaplarla buluşabileceği ve düzenlenecek etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olacak.
Emekli Kafe'de vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği arıtmalı su sebili, kütüphane, günlük gazete standı ve zekâ oyunları yer alacak. Kafede ayrıca söyleşiler, eğitimler ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlenecek.
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerimizin bütçesine katkı sunmayı önemsiyoruz.
Emekli büyüklerimizin keyifle vakit geçirecekleri, dostlarıyla bir araya gelebilecekleri ve sosyal etkinliklerin içerisinde yer alabilecekleri uygun fiyatlı sıcak bir yaşam alanı olan kafemiz hizmet vermeye başlıyor. Menteşemize hayırlı olsun" dedi.
Menteşe Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen ek gelir tarifesi kapsamında Emekli Kafe'de çay 5 TL, bardak su 5 TL, Türk kahvesi ise 15 TL olarak belirlendi.