Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

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Emekli büyüklerimizin keyifle vakit geçirecekleri, dostlarıyla bir araya gelebilecekleri ve sosyal etkinliklerin içerisinde yer alabilecekleri uygun fiyatlı sıcak bir yaşam alanı olan kafemiz hizmet vermeye başlıyor. Menteşemize hayırlı olsun" dedi.