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GündemEmeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor
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Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

23.09.2026 - 19:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Menteşe Belediyesi’nin, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek için Kent Meydanında hayata geçirdiği Emekli Kafe, 24 Eylül Perşembe günü hizmet vermeye başlıyor.

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1Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

Kafe, emeklilerin bir araya gelip sohbet edebileceği, gazetesini okuyabileceği, kitaplarla buluşabileceği ve düzenlenecek etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olacak.

2Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

Emekli Kafe'de vatandaşların ücretsiz yararlanabileceği arıtmalı su sebili, kütüphane, günlük gazete standı ve zekâ oyunları yer alacak. Kafede ayrıca söyleşiler, eğitimler ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlenecek.

3Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, "Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerimizin bütçesine katkı sunmayı önemsiyoruz.

4Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

Emekli büyüklerimizin keyifle vakit geçirecekleri, dostlarıyla bir araya gelebilecekleri ve sosyal etkinliklerin içerisinde yer alabilecekleri uygun fiyatlı sıcak bir yaşam alanı olan kafemiz hizmet vermeye başlıyor. Menteşemize hayırlı olsun" dedi.

5Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

Menteşe Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı toplantısında oy birliğiyle kabul edilen ek gelir tarifesi kapsamında Emekli Kafe'de çay 5 TL, bardak su 5 TL, Türk kahvesi ise 15 TL olarak belirlendi.

6Emeklilere özel kafede çay 5 TL! 24 Eylül Perşembe günü hizmete giriyor

 

 

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