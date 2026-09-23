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Park yeri tartışması kanlı bitti 4 kişi yaralandı

23.09.2026 - 21:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

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Malatya'da iki esnaf arasında araç park yeri meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve beyzbol sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede esnaflık yapan O.Y., B.C.Y. ve M.Ü.Ö. ile S.P. ve İ.P. arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar karşılıklı olarak birbirlerini yaraladı. Bıçak ve beyzbol sopasının kullanıldığı olayda O.Y., B.C.Y. ve M.Ü.Ö. bıçak darbeleri sonucu, S.P. ise darp sonucu yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren O.Y. ile B.C.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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