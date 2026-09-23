Amerikan'da Gaziantep baklavasını Amerikalı aksanıyla anlattı, sosyal medyayı salladı

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Videoda yapay zeka olmadığını ifade eden Yılmaz, "Ben yapay zekayla ilgili yorumları görünce şaşırdım. Hiçbir şekilde yapay zeka veya dublaj yok. Orada baklavayı hazırlayan da, yufkayı açan da, konuşan da benim. Tabii kısa zamanda benim İngilizcem ve Amerikan aksanımla kişisel bir personaya dönüşmeye başlasa da daha sonra baklavanın nerede yapıldığına dair, nasıl yapılır, kim yapıyor, bu öyküye dönmesi beni şahsen çok mutlu etti.