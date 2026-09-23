3 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

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"Yeni başlattığımız proje ile artık topraksız tarım alanında araştırma ve deneme çalışmalarını yürütebileceğimiz önemli bir AR-GE altyapısına sahip olduk. Mevcut AR-GE seramızın bir bölümünü, topraksız tarım araştırmalarına yönelik olarak yeniden yapılandırdık. TAGEM tarafından desteklenen projemiz kapsamında bu yıl itibarıyla deneme çalışmalarımıza başladık. Oluşturduğumuz bu altyapı, yalnızca enstitümüz açısından değil, bölgemiz açısından da oldukça önemli bir kazanım. Mevcut haliyle bölgemizde bu nitelikteki nadir hatta öncü altyapılardan biri olduğunu söyleyebiliriz."