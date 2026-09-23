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Gündem3 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak
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3 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

23.09.2026 - 22:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (AA)

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünde oluşturulan yeni AR-GE altyapısıyla, değişen iklim koşullarına uyum ve su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak.

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13 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM) desteklenen proje kapsamında mevcut AR-GE serasının bir bölümü topraksız tarım araştırmalarına uygun şekilde yeniden yapılandırıldı.

23 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Farklı bitki türleri, yetiştirme teknikleri ve üretim modellerinin deneneceği çalışmalarda, değişen iklim koşullarına uyum sağlanması, su kaynaklarının daha etkin kullanılması ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

33 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Domatesle başlayan, önümüzdeki yıllarda farklı sebze türlerinin üretileceği çalışmada, farklı bitki türlerinin topraksız yetiştiriciliği, farklı yetiştirme ortamlarının karşılaştırılması, sulama ve gübreleme uygulamalarının en uygun düzeye getirilmesi, bitki besleme yönetimi ve farklı üretim modellerinin araştırılması gibi konularda yeni Ar-Ge çalışmaları yürütülecek.

43 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Çalışma, üretim koşullarının daha kontrollü yönetilebilmesini, bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin elementlerinin daha hassas şekilde uygulanabilmesini ve yetiştirme ortamının kontrol altında tutulabilmesini sağlayarak araştırmacılara farklı üretim modellerini karşılaştırma imkanı sunacak.

53 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

3 yıllık deneme sonrası sonuçlar üreticilerle paylaşılacak

Topraksız tarım uygulamalarına yönelik yeni altyapıyla farklı üretim yöntemlerinin karşılaştırılması, elde edilen bilimsel verilerin değerlendirilmesi ve başarılı sonuçların üreticilerin kullanımına sunulması planlanıyor.

63 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Proje kapsamında 3 yıllık deneme sürecinin ardından elde edilecek sonuçların sektördeki üreticilerle paylaşılması ve topraksız tarımda yeni yetiştirme ortamlarına yönelik alternatiflerin geliştirilmesi hedefleniyor.

73 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Enstitü müdürü Samet Karataş, AA muhabirine, bölgenin ihtiyaçlarına uygun ve sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

83 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Araştırmalardan elde edilecek bilimsel verilerin değerlendirilerek başarılı sonuçların üreticilerin kullanımına sunulmasının hedeflendiğini ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

93 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

"Yeni başlattığımız proje ile artık topraksız tarım alanında araştırma ve deneme çalışmalarını yürütebileceğimiz önemli bir AR-GE altyapısına sahip olduk. Mevcut AR-GE seramızın bir bölümünü, topraksız tarım araştırmalarına yönelik olarak yeniden yapılandırdık. TAGEM tarafından desteklenen projemiz kapsamında bu yıl itibarıyla deneme çalışmalarımıza başladık. Oluşturduğumuz bu altyapı, yalnızca enstitümüz açısından değil, bölgemiz açısından da oldukça önemli bir kazanım. Mevcut haliyle bölgemizde bu nitelikteki nadir hatta öncü altyapılardan biri olduğunu söyleyebiliriz."

103 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Topraksız tarım su kaynaklarının etkin kullanımına imkan sağlıyor

Karataş, topraksız tarım uygulamalarının önemli bir üretim yöntemi olduğunu vurgulayarak, bu modelin su kaynaklarının etkin kullanımına imkan sağlayan önemli bir üretim yaklaşımı olduğunu anlattı.

113 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Seralarındaki altyapı sayesinde farklı bitki türlerinde, farklı yetiştirme tekniklerinde ve farklı üretim modellerinde araştırma ile denemeler yapacaklarını dile getiren Karataş, "Buradaki temel amacımız sadece topraksız tarım uygulaması yapmak değil. Bilimsel veriler ortaya koymak, bölgemizin ihtiyaçlarına uygun üretim modelleri geliştirmek ve elde ettiğimiz sonuçları üreticilerimizin kullanımına sunabilecek nitelikte çalışmalar yürütmek." dedi.

123 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Proje ile enstitünün AR-GE portföyüne yeni bir alan kazandırdıklarını belirten Karataş, projenin aynı zamanda bölgede değişen iklim koşullarına uyum, su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi açısından da tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

133 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

Bu altyapıyı daha da geliştirerek farklı projelere, yeni araştırmalara ve işbirliklerine açık hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Karataş, şunları kaydetti:

143 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

"Bugün attığımız bu adımı, sadece mevcut projemizin bir çalışması olarak değil, enstitümüzün gelecekteki araştırma kapasitesini güçlendirecek önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu vesileyle, projemize ve bu altyapının oluşturulmasına verdikleri desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.

153 yıllık proje Erzincan'da başladı! Topraksız tarımda sürdürülebilir üretim modelleri araştırılacak

İnanıyoruz ki bu altyapı, önümüzdeki yıllarda hem bölgemiz hem de enstitümüz açısından yeni araştırma alanlarının önünü açacak ve sürdürülebilir tarımsal üretim konusunda önemli çalışmaların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacaktır."

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