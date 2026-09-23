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Hasat yoğunlaştı, fiyatı 200 liradan 75 liraya geriledi

23.09.2026 - 22:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hasat yoğunlaştı, fiyatı 200 liradan 75 liraya geriledi

Erzincan'ın coğrafi işaret tescilli Cimin Üzümü'nde hasadın yoğunlaşmasıyla kilogram fiyatı 150 liradan 75 liraya kadar geriledi.

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Üzümlü ilçesi ve çevre köylerde yetiştirilen Cimin Üzümü'nde bağ bozumu sürüyor. Üreticiler, aylar süren bakım ve sulama çalışmalarının ardından sabahın erken saatlerinde bağlara girerek üzümleri hasat ediyor.

Kendine özgü buğulu siyah rengi, mayhoş tadı ve az çekirdekli yapısıyla bilinen Cimin Üzümü'nde geçen yıl 4 bin 192 ton rekolte elde edildi.

Hasadın ilk günlerinde piyasaya sınırlı miktarda ürün sunulması nedeniyle kilogramı 150-200 liradan satılan üzüm, hasadın hızlanması ve piyasadaki ürün miktarının artmasıyla 75 liraya kadar geriledi.

Üzümlü ilçesi ve köylerinde hasadın önümüzdeki günlerde de yoğun şekilde devam etmesi beklenirken, piyasadaki ürün miktarının artmasıyla fiyatların daha da dengelenmesi öngörülüyor.

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