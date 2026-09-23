Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemOtomobil tarlaya uçtu 2 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Otomobil tarlaya uçtu 2 kişi yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu 2 kişi yaralandı

23.09.2026 - 23:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

ABONE OL

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Alaca ilçesi girişinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 06 GA 0141 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.A. yaralandı.

İLGİLİ HABER

Bolu'da yaşayan vatandaşın aracına hiç gitmediği şehirde ceza kesildi
Bolu'da yaşayan vatandaşın aracına hiç gitmediği şehirde ceza kesildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Tünel içindeki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Tünel içindeki zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor
#Gündem

Muş’ta yetiştiriyor, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor

İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı
#Gündem

İki grup arasında kavgada 1 kişi yaralandı

Kars’ta seyir halinde alev alan TIR köprüden düştü
#Gündem

Kars’ta seyir halinde alev alan TIR köprüden düştü