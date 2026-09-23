Edirne'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden Karaağaç acı biberinde zorlu kurutma mesaisi başladı

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Karaağaç biberinin kullanım alanının giderek genişlediğini söyleyen Ule, Türkiye'nin farklı bölgelerine ürün gönderdiklerini belirterek, "Sadece ciğerci veya köfteci olarak düşünmemek lazım. İnsanlar artık bütün lokantalarda kuru fasulyenin, nohudun yanında da bu biberi tercih ediyor. Yani şu an bu kuru biber hayatımızın her yerinde yer alıyor" diye konuştu.