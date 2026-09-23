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GündemYeni üniversitelilere 20 bin TL! Eğitim desteği hesaplara yatırıldı
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Yeni üniversitelilere 20 bin TL! Eğitim desteği hesaplara yatırıldı

23.09.2026 - 19:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yeni üniversitelilere 20 bin TL! Eğitim desteği hesaplara yatırıldı

Pendik Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere yönelik eğitim desteği ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Başkan Ahmet Cin, "Söz verdiğimiz gibi 20 bin TL Yeni Üniversiteli Eğitim Desteğimizi hesaplarınıza yatırdık. Hayırlı olsun, güle güle harcayın" dedi.

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Pendik Belediyesi tarafından 6 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında; devlet veya vakıf üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına ilk kez yerleşerek örgün eğitime kayıt yaptıran öğrencilerin başvuruları değerlendirildi. Belirlenen şartları sağlayan öğrencilerin 20 bin TL tutarındaki eğitim desteği hesaplarına aktarıldı.

"20 bin TL eğitim desteğini hesaplarınıza yatırdık"
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, 20 bin TL tutarındaki Yeni Üniversiteli Eğitim Desteği'nin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gençlerin üniversite yolculuklarında yanlarında olmayı amaçladıklarını belirten Başkan Cin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Pendik'te yaşayan, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran sevgili gençler, çalıştınız, emek verdiniz, üniversiteyi kazandınız ve artık yeni bir yolculuğa başladınız. Sizleri ve kıymetli ailelerinizi yürekten tebrik ediyorum. Pendik Belediyesi olarak biz de bu güzel yolculuğunuzda yanınızda olmak istedik. Söz verdiğimiz gibi 20 bin TL Yeni Üniversiteli Eğitim Desteğimizi hesaplarınıza yatırdık. Hayırlı olsun, güle güle harcayın. Üniversite hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun" dedi.

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Yeni üniversitelilere 20 bin TL! Eğitim desteği hesaplara yatırıldı