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Depremden sonra korkutan görüntü! Tüm İstanbul'u kapladı

Düzce’de yaşanan ve İstanbul’da da hissedilen deprem korkuya neden oldu. Depremin Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde olduğu duyuruldu. Uzmanlar başka bir deprem uyarısında bulunurken, EMSC'nin Twitter hesabından paylaştığı harita depremin boyunu ortaya koydu. Haritada, Düzce ve Adapazarı'nda beliren turuncu noktaların bir dakika içerisinde tüm İstanbul'u kapladığı görüldü.

17.11.2021 - 17:21 |
Depremden sonra korkutan görüntü! Tüm İstanbul'u kapladı

AFAD, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İstanbul ve birçok çevre ilde hissedilirken, Düzce Valisi Cevdet Atay, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını açıkladı. 

AFAD, Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15:57'de 4.3 büyüklüğünde ikinci depremin meydan geldiği duyuruldu.

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

KORKUTAN HARİTA

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de sarsıntıyı hissedenlerin tepkisini Twitter mesajıyla paylaştı.

Son Depremler adlı (LastQuake) uygulamayı Türkiye'deki kullanıcıların çok hızlı bir şekilde açtığını belirten EMSC'nin verilerine göre, Düzce ve Adapazarı'nda beliren turuncu noktaları saniyeler içinde İstanbul takip ediyor. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul bir dakika içinde turuncuya boyanırken, beş dakika sonunda Ankara ve Bursa'da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor.

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EMSC, Düzce'nin yanı sıra Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Ankara'da da hissedilen depreme verilen tepkiye "Siz gerçek bir zaman sensörüsünüz" yorumunu yaptı.

 

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