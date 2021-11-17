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Düzce peş peşe gelen depremlerle sallandı! Prof. Dr. Selim: 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa, bir başka depremin habercisi olabilir

Düzce'de peş peşe meydana gelen depremler korku yarattı. Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremi değerlendiren Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, "Bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir" dedi.

17.11.2021 - 16:38 | | Şerife Berna KOCABAŞ / İSTANBUL (DHA)
Düzce peş peşe gelen depremlerle sallandı! Prof. Dr. Selim: 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa, bir başka depremin habercisi olabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedilirken Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Düzce peş peşe gelen depremlerle sallandı Prof. Dr. Selim: 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa, bir başka depremin habercisi olabilir

Selim, "Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayına paralel olarak uzanan aktif bir faydır. Meydana gelen bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz" diye konuştu.

Düzce peş peşe gelen depremlerle sallandı Prof. Dr. Selim: 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa, bir başka depremin habercisi olabilir

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Düzce depremini değerlendirdi

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün Düzce'de 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, "Son depremin İstanbul ve Düzce'de bir depremi tetiklemesi riski gömüyorum" dedi.

"BUGÜNKÜ DEPREM HERKESİ KORKUTTU"
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı değerlendirmede, "12 Kasım Düzce depreminden sonra bugün Düzce'de hissedilen bir deprem herkesi korkuttu. O faya baktığımız zaman Düzce'deki doğuya devam eden fay üzerinde. 1999 Körfez depremi ile Düzce depremini birbirine bağlayan Karadere fayı kırılarak Eftali Gölü'nden Düzce fayına stres yüklemişti, ardından hemen Düzce Depremi olmuştu. Bu son olan deprem, 1999'da kırılan Karadere fayı ile Düzce'deki boşlukta olan bir deprem. Bugünkü 5'lik deprem, bu anlamda Düzce'de bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Düzce Depremi 12 Kasım'da çok yoğun şekilde enerjisini atarak oluşmuştu. O yüzden o fay şu an stres yüklü değil" diye konuştu. 

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem! Son dakika… İstanbul'da da hissedildi!
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Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem! Son dakika… İstanbul'da da hissedildi!

"İSTANBUL'DA RİSK OLUŞTURACAK BİR FAY DEĞİL"
Üşümezsoy "Bugunkü deprem Herkesin aklına 'İstanbul'da deprem yapar mı?' sorusunu getirdi. Marmara Deniz'inde kırılmayan yegane fay Silivri'nin doğusundan başlayıp, Kumburgaz Çukuru'na giden faydır. Bugünkü depremse 20 kilometre derinlikte olmuş bir deprem. Düzce'de herhangi bir risk görmüyorum. İstanbul'da da risk oluşturacak bir fay değil" şeklinde konuştu.

 

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