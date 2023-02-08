Deprem felaketinde 3. gün! Son durum açıklandı

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremler başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kentten hissedildi. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Depremin 3. gününde dakika dakika tüm yaşananlar...

09.37 AFAD: Can kaybı 6234'e, yaralı sayısı ise 37011'e yükseldi.

09.00: Deprem bölgelerinde enkaz altından kurtarılan 44 yaralı daha Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

08.55 Arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş'ta depremin 53. saatinde enkazdan bir kadını daha çıkardı. Depremzedeye sağlık ekipleri ambulansa bindirip ilk müdahalesi yapıldı.

08.10: Kahramanmaraş'ta merkezde bulunan bir otelin enkazında mahsur kalan 58 yaşındaki Hilal isimli kadın da 52. saatte kurtarıldı. Ambulansa götürülen kadının ilk müdahalesi gerçekleşirken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

08.00: Kahramanmaraş'ta yıkılan 7 katlı bir binanın enkazında kalan 20 yaşındaki Melisa, depremden 51 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Eşi ve 2 çocuğunu depremde kaybeden baba ise, kızı Melisa kurtulunca gözyaşlarını tutamadı.

07.30 Adalet Bakanı Bozdağ: Deprem bölgesindeki barolara kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup da deprem bölgesinde yakınları olan avukatların ve müvekkillerinin hak kaybına uğramaması için adlî süreçlerdeki bilumum süreleri depremin olduğu günden itibaren 15 gün uzatacağız.

06.05 Kahramanmaraş merkezli depremin ardından İskenderun'da enkaz altında kalan baba Nihat Delatioğlu ve otizmli kızı Didem Delatioğlu, depremden 38 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

04.22 Adıyaman’da göçük altında kalan 10 yaşındaki Betül 47 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Betül'ün ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

03.42 Adıyaman’da, 7 katlı bir apartmandan anne ve çocuğu 47 saat sonra kurtarıldı.

03.19 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, depremde yaralanan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Kahramanmaraş'ta depremden kurtarılan vatandaşlarımız da Ankara'ya getirildi" denildi.

03.08 Adıyaman'da depremin 47. saatinde küçük Betül enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

AFAD, ÖNCELİKLİ İHTİYAÇ LİSTESİ PAYLAŞTI

01:15 AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan 'Öncelikli İhtiyaç Listesi' paylaşımı ile deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan hayati öneme sahip yardım malzemelerin yer aldığı bir liste paylaştı. Paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

00.56 Bakan Karaismailoğlu: Karayollarında önemli bir sıkıntı kalmadı. Vatandaşların da tabi oluşturduğu bir yoğunluk oluyor. Mevsimsel durumun etkisini de yaşıyoruz.

00:45 Bakan Bilgin: Toplum yararına çalışma programı ile 20 bin çalışanımızı sahada görevlendirdik

00.45 Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 10 ilde 8 Şubat 2022 01.00 itibariyle üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

00.39 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Refakatsız çocukların ekiplerimiz dışında hiçbir şekilde başkasına teslim edilmesi söz konusu değil.

CAN KAYBI SAYISI 5894'E YÜKSELDİ

00.10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 5 bin 894 vatandaşımız hayatını kaybetti.34 bin 810 vatandaşımız yaralandı. Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibi sahada. Tüm havaalanlarını kullanmaya başladık. Gece boyu gece görüşlü helikopterlerimiz de çalışmaya devam edecek.