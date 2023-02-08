GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 43 saat sonra gelen mucize! Önce bebek sonra annesi kurtarıldı
ABONE OL

43 saat sonra gelen mucize! Önce bebek sonra annesi kurtarıldı

Hatay Antakya Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i sağ olarak çıkaran Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği saat 23.20 sıralarında, depremin ardından 43 saat sonra aynı enkazın altından bu kez de Eymen'in annesi Fethiye Ekizoğlu'nu canlı olarak çıkarmayı başardı.

08.02.2023 - 08:11 | | DHA
43 saat sonra gelen mucize! Önce bebek sonra annesi kurtarıldı

Enkaz altından çıkarılan Fethiye Ekizoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, sadece uzun süre hareketsiz kalmaktan dolayı vücudunda yumuşak dokuz zedelenmesi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Fethiye Ekizoğlu, hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı. Ekizoğlu'nun 6 aylık bebeğinden ise henüz haber yok.

43 saat sonra gelen mucize Önce bebek sonra annesi kurtarıldı

EYMEN'İN ÜZERİNE KAPAKLANMIŞ

Fethiye Ekizoğlu, enkaz altındayken kendisini kurtarmaya çalışan Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nden Nuriye Arınç'a verdiği bilgiye göre, deprem olduğu anda Eymen ve 6 aylık bebeği ile birliktelermiş. Deprem ile birlikte kendisi Eymen'in üzerine kapaklanmış fakat 6 aylık bebeğinin nereye savrulduğu konusunda herhangi bir bilgisi bulunmuyor. Aynı enkaz altında başka vatandaşlarında bulunduğu ifade edilirken arama kurtarma çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

GÜNCEL HABERLER

İkinci depremde tamamen çökmüştü! Gerçeği AFAD görevlileri fark etti

İkinci depremde tamamen çökmüştü! Gerçeği AFAD görevlileri fark etti

Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri! İşte depremde yıkımı büyüten sebepler

Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri! İşte depremde yıkımı büyüten sebepler

Kızı, üç gün önce aldığı evin enkazında kaldı: Kızıma ev değil mezar almışım!

Kızı, üç gün önce aldığı evin enkazında kaldı: Kızıma ev değil mezar almışım!