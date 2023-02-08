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AFAD deprem bölgelerinden yapılacak tahliye noktalarını duyurdu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 depremden sonra, depremzedelerin kullanabilecekleri tahliye noktaları hakkında açıklama yaptı.

08.02.2023 - 21:34 | | ANKARA, (DHA)
AFAD deprem bölgelerinden yapılacak tahliye noktalarını duyurdu

Yapılan açıklamada depremde etkilenen ve il dışına gitmek isteyen vatandaşlar için jandarma birimlerince tahliye alanları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde tahliye alanları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir”.

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Öte yandan tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlandığı bildirildi. Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacağı bildirildi. 

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