Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kontrollü olarak doğal gaz verilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde depremlere ilişkin son bilgileri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar içeride tüm AFAD ekipleri diğer sivil toplum ekipleri diğer yurt dışından gelen ekipler de sahada. Geleceklerle birlikte 66 ülkenin arama kurtarma ekiplerini sahada görüyoruz. Bu dışarıdan gelen ekiplere baktığınız da arama kurtarma K9 köpekleri var biliyorsunuz son derece etkili. Bunlar da yoğun şekilde sahaya sevk etmiş durumdayız. Sahada toplam görevli sayısı güvenlik güçleri dahildir. 103 bin 800'dür an itibarıyla. Deprem bölgesinde 5 bin 531 araç ve iş makinesiyle çalışıyor. Yoğun çalışma devam ediyor. 10 ilimizde de dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlarla ilgili adresler belirlendi. Tahliye bölgeleri belirlendi. Orada da müracaat alanları belirlendi. Şehirden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız bu toplanma alanlarına başvurabilirler. 10 ilimizde barınma için 1 milyon 60 bin kapasite oluşturuldu.

Her ilimize çadır gönderdik 100 bin civarında çadırı 10 ilimizde dağıtmış durumdayız. Çadırkentlerin kurulması şeklinde devam etmekte. Artık köylere helikopterle bu yardımlar ulaştırılmaya başlanmıştır. Beslenme çerçevesinde köylere de ulaşmaya çalışıyoruz artık. Ulaşılamayan yerler olursa helikopterlerle de destek vermeye başladık. Kapalı yolumuz yok. Havalimanı ile ilgili çirkin bir şekilde siyasi çıkar elde etmek amacıyla yapan şeyler vardı. Hatay havaalanında çalışmalar devam ediyor. Doğalgaz konusunda ana iletim hatlarıyla alakalı sorunu çözmüş durumdayız.

Doğal gaz ana iletim hatlarında sorunları çözmeye devam ediyoruz. 9 ana hattaki tüm arızaların bakımı tamamlandı. Tüm afet bölgesine kontrollü bir şekilde doğal gaz vermeye başlıyoruz. Refakatsiz çocuklar ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız bizim için kıymetlilerimiz.

10 gemi 50 uçak 72 helikopterle havadan faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. İlk gün hava şartlarının çok kötü olmasından dolayı hava imkanlarını çok fazla kullanamamıştık. Özellikle ulaşım ve iş makineleri de dahil deniz araçlarını da kullanıyoruz. Hane başına 10 bin TL'lik bir destek veriyoruz ihityaç ne olursa olsun maddi boyutuna asla bakmadan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Ne gerekiyorsa sahaya yansıtılacaktır.

Bazı iddialardan bahsettim biz bütün gücümüzle buna odaklanmışken çok büyük bir depremi yönetmeye çalışıyorken bizimle görüşmek isteyenlere kapımızı açtık. Tüm bilgileri tüm açıklığıyla paylaştık. Geldiler görüştük. Ve ne yapıyorsak karşılıklı paylaştık. Çok ilginç iddialar var. Bakıyorsunuz iş makineleri yolda bekletilmekte. Yağmalama iddiaları söz konusu sosyal medya üzerinden yok havalimanını biz yapıyoruz kim tutukluyorsa tutuklasın. Son derece seviyesiz bir meydan okuma. Yok efendim yardımların kabul görmediğiyle alakalı Hatay havalimanıyla ilgili İskenderun bizim belediyemiz yangını söndürdü. Bizim belediyemiz geldi şuradaki havalimanını onardı. Siz kimsiniz? 85 milyondan farklı biri misiniz? Belediyeden gelen bir araç yapacak.