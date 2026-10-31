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Su ürünleri yetiştiricilerine destek ödemesi! Başvurular için tarih verildi

31.10.2026 - 11:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce’de su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticiler için destekleme başvuru takvimi açıklandı. Devlet desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 2 Kasım’dan itibaren müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Başvurular 18 Aralık’ta sona erecek. İşte detaylar...

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1Su ürünleri yetiştiricilerine destek ödemesi! Başvurular için tarih verildi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilişkin başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren başvurularını yapabilecek.

2Su ürünleri yetiştiricilerine destek ödemesi! Başvurular için tarih verildi

2024/28 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülecek destekleme başvuruları, 18 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Üreticilerin gerekli belgelerle birlikte, yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

3Su ürünleri yetiştiricilerine destek ödemesi! Başvurular için tarih verildi

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada önemli bir hatırlatmaya da yer verildi. Başvuru süresi içerisinde müracaat eden üreticilerin, aralık ayına ait satış belgelerini veya hasat tespit tutanaklarını en geç 8 Ocak 2027 tarihinde mesai bitimine kadar ilgili müdürlüklere teslim etmeleri gerekiyor.Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, desteklemelerden yararlanmak isteyen tüm su ürünleri yetiştiricilerine başvuru takvimine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

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