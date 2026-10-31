Su ürünleri yetiştiricilerine destek ödemesi! Başvurular için tarih verildi

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Müdürlük tarafından yapılan açıklamada önemli bir hatırlatmaya da yer verildi. Başvuru süresi içerisinde müracaat eden üreticilerin, aralık ayına ait satış belgelerini veya hasat tespit tutanaklarını en geç 8 Ocak 2027 tarihinde mesai bitimine kadar ilgili müdürlüklere teslim etmeleri gerekiyor.Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, desteklemelerden yararlanmak isteyen tüm su ürünleri yetiştiricilerine başvuru takvimine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.