Babaannesinin acısından yola çıktı, ABD yolcusu oldu: Erzurumlu liselilerden dünya çapında buluş!

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İrem Alparslan ise çalışmanın yatak yaralarına çözüm bulma amacıyla başladığını belirterek, şunları söyledi:



"Gerekli literatür araştırmalarını yaptık. Tarantula zehrini kullanarak yara iyileştirici etkilerini inceledik ve ürün elde ettik. Ürettiğimiz ürünle yarışmaya başvurduk. Bölge yarışmasından birincilik elde ettik. Daha sonra Türkiye finallerine gittik ve burada Türkiye ikincisi olduk. 2027 Uluslararası Regeneron ISEF Bilim Yarışması'na Türkiye'den 14 proje gidecekti. Biz bir mülakata tabi tutulduk. Mülakattan elde ettiğimiz başarıyla Amerika'da Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip olduk. Hedefimiz her zaman birinci olmak. Ülkemize altın madalya ile geri dönmek istiyoruz."



‘GENÇLERİN BİLİMSEL MERAKI BİZİ HEYECANLANDIRDI’



DAYTAM'da öğrencilere akademik destek veren Doç. Dr. Nihal Şimşek Özek, lise düzeyindeki öğrencilerin bilimsel merakından büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Biz örümcek zehrinin yara iyileştirmesini çalışmak istiyoruz dediler. Gençlerin laboratuvar konusunda tecrübeleri yoktu. Önce iş güvenliği, laboratuvarda hangi deneylerin yapılacağı gibi konularda çalışmalar yaptık. DAYTAM'da çok güzel bir altyapımız var. Hem teknik hem bilimsel olarak bilgimizi gençlerimize aktarmak istedik. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Bütün deneysel süreçleri bizimle birlikte çalıştılar" diye konuştu.



Doç. Dr. Ferhunde Aysin de çalışmanın yaklaşık 5 ay sürdüğünü belirterek, "Hücre çalışmalarını yaptık. Amerika'da arkadaşlarımızdan en iyi sonucu bekliyoruz. Çünkü kendileri çok emek verdiler. Bize güzel bir fikirle geldiler. Onların fikri olmasaydı biz de onlara bir destek sağlayamazdık. Hep beraber çalıştık, onların emekleriyle bu sonuca ulaştık. Şimdi Amerika'da da onlardan en güzel sonucu bekliyoruz" dedi.