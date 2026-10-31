TRABZON'DA YOL PROJESİ İÇİN RESMÎ GAZETE KARARI! Acele kamulaştırma yapılacak

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Trabzon'da Beşikdüzü, İskenderli ve Tonya güzergâhını kapsayan yol projesinde çalışmaların tamamlanabilmesi için yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan acele kamulaştırma kararı, 31 Ekim 2026 tarihli ve 33416 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.11938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu Projesi'nin 23+016 ile 23+224 kilometreleri arasındaki kesiminde bulunan bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. İşlemler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.