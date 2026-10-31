TRABZON'DA YOL PROJESİ İÇİN RESMÎ GAZETE KARARI! Acele kamulaştırma yapılacak
Trabzon'da Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar için yeni bir karar alındı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yol yapımının tamamlanması amacıyla Tonya ilçesindeki iki parselin acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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Trabzon'da Beşikdüzü, İskenderli ve Tonya güzergâhını kapsayan yol projesinde çalışmaların tamamlanabilmesi için yeni bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan acele kamulaştırma kararı, 31 Ekim 2026 tarihli ve 33416 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.11938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu Projesi'nin 23+016 ile 23+224 kilometreleri arasındaki kesiminde bulunan bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. İşlemler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
TONYA'DA İKİ PARSEL KAMULAŞTIRILACAK
Resmî Gazete'de yayımlanan kararın ekindeki kroki ve parsel listesi, kamulaştırmanın yapılacağı bölgeyi de ortaya koydu.Buna göre Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Büyük Mahallesi'nde bulunan 274 ada 2 ve 6 numaralı parseller acele kamulaştırma kapsamına alındı. Karar, söz konusu taşınmazların yanı sıra üzerlerindeki müştemilatı da kapsıyor.
Kamulaştırma işlemleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi uyarınca gerçekleştirilecek.
YOL ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR
30 Ekim 2026 tarihinde imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda kamulaştırmanın gerekçesi de açıkça belirtildi. Buna göre belirlenen taşınmazlarda araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amaçlanıyor.Kararın kapsadığı bölüm, projenin 23'üncü kilometresinde yer alan 208 metrelik bir kesime karşılık geliyor. Ancak bu uzunluk, yol projesinin tamamının yalnızca 208 metreden oluştuğu anlamına gelmiyor.
Acele kamulaştırma kararıyla birlikte söz konusu kesimde ihtiyaç duyulan taşınmazların edinilmesine yönelik sürecin hızlandırılması hedefleniyor.Resmî Gazete'de yayımlanan kararda yol çalışmalarının tamamlanacağı tarihe ilişkin herhangi bir takvim bulunmuyor. Bu nedenle karar, yolun belirli bir tarihte hizmete açılacağı anlamına gelmiyor.