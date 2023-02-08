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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Her türlü taşıtın afet bölgesinde görevlendirilmesi yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerinde görevlendirmesinin yapılacağı açıklandı.

08.02.2023 - 21:57 | | DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Her türlü taşıtın afet bölgesinde görevlendirilmesi yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Ülkemizde yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan her türlü taşıtın afet bölgelerimizde görevlendirmeleri yapılacaktır. Taşıt bilgilerinin (türü, kapasitesi, iletişim kişisi) aadym@uab.gov.tr adresine ve Bakanlığımızın Bölge Müdürlüklerine bildirilmesi önemle rica olunur'' denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Her türlü taşıtın afet bölgesinde görevlendirilmesi yapılacak

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