Doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümü! Sevgilisi olay gecesini anlattı: Dikkat çeken AVM detayı

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‘ÇOCUK BABA DİYE SESLENİNCE PELİN ÜZÜLDÜ’

Nebi Ö., ifadesinin devamında, “Pelin isimli şahıs GOP Eğitim ve Araştırma hastanesinde doktor (kadın doğum doktoru) olarak çalışır ve nöbetten 10 Kasım günü sabah geldi ve biz sabah uyuduk daha sonra biz kahvaltı ve gerekli ev işlerini yaptıktan sonra Kuyumcukent’e altın ve gerekli şeyleri almak için oralara baktık ve karar verdik ve aldık. Daha sonra biz AVM’ye gittik ve AVM’ye gideren midesi bulandı biz de yemek yemeye karar verdik ve İskender yedik ve arka masaya çocuklu aile oturdu ve çocuk baba diye seslenince Pelin’in yüzü düştü ve üzüldü benim de içim yandı hatta. Daha sonra yemek yedikten sonra bana nişan için takım elbise bakmaya gittik ve almadan eve geldik. Daha sonra biz yorulunca eve geldik ve ben evde kendi halimde takılırken Pelin de kendi odasına gitti. Daha sonra benim yanıma geldi ve yanıma dolapta olan alkol maddesini kendisi içiyordu bende kendime başka alkol aldım. Daha sonra biz alkol içerken online oyun oynadık ama oyuna o odada ben salonda girdim. Sonra 10 Kasım günü saat 23.40 sıralarında oyunu kapatarak uyuyalım dedim. Daha sonra Pelin yanıma geldi ve karnındaki bebeğin düşükten dolayı olduğundan etkilendiğini, bunları anlattı ve bu esnada Pelin ağladı ve bende ‘aşkım ağlama’ dedim. Daha sonra Pelin balkona sigara içmeye gitti ve bende geç kalınca ‘aşkım odaya gel soğuk hava’ demek için aradım ve içeriye geldi. İçeri geldi ve bana bugün olan olayları anlattı ve üzülmesi sonucunda yerde duran alkolü kafasına sek içer şekilde aldı ve bende ‘yapma aşkım’ dedim. Daha sonra ağlar şekilde oldu ve bende ‘aşkım ne oluyor yapma’ dedim. Ben kendi ellerimle kalktım ve Pelin’e kokteyl yaptım ve karşıma aldım ve konuşmak istedim ve olayın dozundan dolayı çok ağır şekilde morali bozulunca bende ‘aşkım lavaboya gidip geleceğim dur konuşacağım’ dedim” ifadelerini kullandı.