Soğuk hava ne kadar sürecek? Prof. Dr. Adil Tek tarih verdi: Pastırma yazı geri geliyor

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El Nino'nun en yüksek seviyelerine ulaşması nedeniyle bu durum 'Mega El Nino' olarak da adlandırılıyor. El Nino'nun ülkemiz üzerinde direkt bir etkisi olduğunu söyleyemiyoruz ama El Nino'nun ikincil etkileri diyebiliyoruz. El Nino dünya genelindeki atmosferik sistemi etkiley en bir yapı. Bizdeki bu serin havayı direkt El Nino ile bağdaştırmak doğru değil. Şu anda bizi etkileyen serin hava 'İskandinavya yüksek basıncı' diye adlandırdığımız bir yapı.