Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDoğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!
HaberlerGündem Haberleri Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

30.09.2026 - 10:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyünde, sonbaharın serin rüzgarlarıyla birlikte kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen alıç meyvesinin hasadı başladı. Dağlık ve kayalık arazileri aşarak sarı ve kırmızı renkleriyle dalları süsleyen şifa deposu meyveyi toplamak için yola koyulan köylüler, kışlık hazırlıklarına hız kazandırdı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

İLGİLİ HABER

Eski Belediye Başkanı görev süresi bitti, kaz yetiştiriciliğine başladı: Geleneksel yöntemlerle beslediği kazları kesime hazırlanıyor!
Eski Belediye Başkanı görev süresi bitti, kaz yetiştiriciliğine başladı: Geleneksel yöntemlerle beslediği kazları kesime hazırlanıyor!

Yozgat genelinde kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen alıç, Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü sakinleri için besin deposu oldu. Dağlık ve kayalık arazilerin yolunu tutan köylüler, sarı veya kırmızı renkleriyle dalları süsleyen alıçları özenle topluyor.

2Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

İLGİLİ HABER

Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor
Yem maliyetini düşürmek için ekildi yüksek verim alındı! Sorgum-sudan otu melezi yılda 3 kez hasat edilebiliyor

Eylül ve kasım aylarında olgunlaşan alıç, taze tüketimin yanı sıra marmelat, reçel ve sirke yapımında kullanılıyor.

3Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

İLGİLİ HABER

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: İş Bankası ne kadar promosyon veriyor, 17.500 TL mi? Promosyon yenileme nasıl yapılır?
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2026: İş Bankası ne kadar promosyon veriyor, 17.500 TL mi? Promosyon yenileme nasıl yapılır?

Antioksidan içeriğiyle kalp-damar sağlığını koruyan, tansiyonu dengeleyen vücuttaki zararlı toksinleri temizleyen, sindirim ve sinir sistemini rahatlatan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor.

4Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

İLGİLİ HABER

Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!
Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

Boğazcumafakılı köyü sakinleri, alıç toplamanın zorlu bir süreç olduğunu ancak doğanın kendilerine sunduğu bu cömert ikramı değerlendirmekten mutluluk duyduklarını ifade ediyor. Kayalık ve çalı çırpı ile kaplı arazilerde saatlerce süren mesai sonrası toplanan ürünler, ayıklandıktan sonra kışlık hazırlıklar için evlerin yolunu tutuyor.

5Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

Köy sakinlerinden Yusuf Doğançay eylül-ekim aylarında gününün boş kalan kısmını alıç toplayarak geçirdiğini söyledi.

6Doğada kendiliğinden yetişiyor faydaları saymakla bitmiyor: Şifa deposu meyve köylülerin gözdesi oldu!

Doğançay, "Köyümüzde eylül-ekim ayı gibi alıç sezonu oluyor. Köyümüzün üst kısmında alıç olmuş. Toplayıp götürüp evde yiyoruz. Ticaret yapmıyoruz, kendimiz yiyoruz. Alıcın faydalarını son zamanlarda öğrendik. Kalp sağlığına, sindirim sistemine, bağışıklığı güçlendirmeye faydaları oluyor. Sağlığa iyi geldiği için topluyoruz yiyoruz. Alıcın sirkesi de oluyor. Sirkesi olduğunu öğrendikten sonra alıcı daha fazla toplamaya başladık" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi