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Çözümü serada buldu! Domatesleri söküp bunu yaptı: Ordulu üreticiden ilginç yöntem

30.09.2026 - 10:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu'nun Kumru ilçesinde etkili olan yağışlar fındık üreticisini zora sokunca, domates serası bir anda fındık bahçesine dönüştü. Mahsulünü yağmurdan korumak için domatesleri söken çiftçinin kurutma yöntemi görenleri şaşırttı.

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1Çözümü serada buldu! Domatesleri söküp bunu yaptı: Ordulu üreticiden ilginç yöntem

Ordu'da etkili olan yağışlı hava, fındık üreticisinin kurutma mesaisini de zorlaştırdı. Harmanda fındığını kurutamayan üretici, çözümü serasında buldu.

2Çözümü serada buldu! Domatesleri söküp bunu yaptı: Ordulu üreticiden ilginç yöntem

Kumru ilçesinin Erikçeli Mahallesi'nde yaşayan Senayi Of, hasadını yaptığı fındıkları patoza verdikten sonra harmanda kurutmaya başladı. Ancak bölgede etkili olan yağış nedeniyle ürününü kurutmakta zorlanan Of, mahsulünü yağmurdan korumak için serasını kullanmaya karar verdi.

3Çözümü serada buldu! Domatesleri söküp bunu yaptı: Ordulu üreticiden ilginç yöntem

Seradaki domatesleri söken Of, fındıkları sera içerisine sererek kurutmaya başladı. Sıcak ortamdan faydalanan üretici, günün belirli saatlerinde seraya girerek fındıkları karıştırıyor ve daha iyi kurumasını sağlıyor.

4Çözümü serada buldu! Domatesleri söküp bunu yaptı: Ordulu üreticiden ilginç yöntem

Fındıklarını bu yöntemle kurutmaya çalıştığını belirten Senayi Of, "Yağmurdan dolayı fındığımızı kurutamıyoruz. Seramızdaki domatesleri söktük ve serayı fındık kurutma alanı olarak kullanmaya başladık. Şu anda fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz" dedi.

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