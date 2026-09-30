Çözümü serada buldu! Domatesleri söküp bunu yaptı: Ordulu üreticiden ilginç yöntem
Ordu'nun Kumru ilçesinde etkili olan yağışlar fındık üreticisini zora sokunca, domates serası bir anda fındık bahçesine dönüştü. Mahsulünü yağmurdan korumak için domatesleri söken çiftçinin kurutma yöntemi görenleri şaşırttı.
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Kumru ilçesinin Erikçeli Mahallesi'nde yaşayan Senayi Of, hasadını yaptığı fındıkları patoza verdikten sonra harmanda kurutmaya başladı. Ancak bölgede etkili olan yağış nedeniyle ürününü kurutmakta zorlanan Of, mahsulünü yağmurdan korumak için serasını kullanmaya karar verdi.
Seradaki domatesleri söken Of, fındıkları sera içerisine sererek kurutmaya başladı. Sıcak ortamdan faydalanan üretici, günün belirli saatlerinde seraya girerek fındıkları karıştırıyor ve daha iyi kurumasını sağlıyor.
Fındıklarını bu yöntemle kurutmaya çalıştığını belirten Senayi Of, "Yağmurdan dolayı fındığımızı kurutamıyoruz. Seramızdaki domatesleri söktük ve serayı fındık kurutma alanı olarak kullanmaya başladık. Şu anda fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz" dedi.