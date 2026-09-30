Çözümü serada buldu! Domatesleri söküp bunu yaptı: Ordulu üreticiden ilginç yöntem

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Fındıklarını bu yöntemle kurutmaya çalıştığını belirten Senayi Of, "Yağmurdan dolayı fındığımızı kurutamıyoruz. Seramızdaki domatesleri söktük ve serayı fındık kurutma alanı olarak kullanmaya başladık. Şu anda fındığımızı kurutmaya çalışıyoruz" dedi.