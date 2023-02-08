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Hatay'da gün doğarken mucize! 51 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı. Hatay'da çöken bir binadan 51 saat sonra 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak kurtarıldı.

08.02.2023 - 08:28 | | İHA
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.

Hatayda gün doğarken mucize 51 saat sonra kurtarıldı

Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. 
Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı. 

Deprem sonrası dünya Türkiye için seferber oldu! Özel ekipler çalışmalara başladı
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