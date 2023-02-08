Hatay'da gün doğarken mucize! 51 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden en çok etkilenen yerlerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları gece de aralıksız devam etti.

Çalışma yürüten ekipler zamanla yarışırken sanayi mevkiinde bir enkazdan ses alındı. Ses alınan bölgede 3 saat çalışma yapan ekipler sabahın ilk ışıklarına doğru 5 yaşındaki bir kız çocuğuna ulaştı.

Ulaşılan çocuk ekipler tarafında kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Bölgede ekiplerin çalışmasının sürdüğü aktarıldı.