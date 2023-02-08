e-Devlet depremzedeler için 'güvenli' bağış uygulamasını aktif etti

Türk Kızılay’a kan bağışı yapmak isteyenler, e-Devlet Kapısı aracılığıyla en yakın kan bağışı merkezini görebilecek. Ayrıca, AFAD ve Türk Kızılay’ın bağış kampanyalarına da e-Devlet Kapısı’ndan güvenli bir şekilde katılım olanağı sağlayabilecek.

TÜRK HALKI DEPREMZEDELERİN YANINDA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken vatandaşlar da her türlü imkanlarını kullanarak depremzedelerin yanında olmaya çalışıyor. Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da yapılacak yardımları organize edecek çalışmalar yürütüyor.

İKİ YENİ DİJİTAL HİZMET

Depremzedelere yardım ulaştırmak ve bağış yapmak isteyen vatandaşlarımıza güvenli bir yöntem sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi iki yeni dijital hizmet geliştirdi.

EN YAKIN KIZILAY KAN BAĞIŞ MERKEZİNE YOL TARİFİ

Bu hizmetlerden ilki, depremden zarar gören vatandaşlara kan vermek isteyenlere yardımcı olacak. Kan bağışçıları, en yakın kan bağış merkezini e-Devlet Kapısı üzerinden öğrenebilecek. Türk Kızılay’ın e-Devlet Kapısı’ndaki “En Yakın Kan Bağış Merkezi” hizmeti ile en yakın noktada bulunan Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi’ne ait adres, telefon ve çalışma saati bilgilerini harita üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca harita üzerinden seçilen kan bağış noktasına yol tarifi de alınabilecek.

KREDİ KARTIYLA BAĞIŞ İMKÂNI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin depremzedelere yönelik ikinci hizmeti, nakdi bağışları güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefliyor. e-Devlet Kapısı’nda AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen bağış kampanyalarına yönelik dijital hizmetleri erişime açıldı.

ÜÇ BOYUTLU GÜVENLİK SİSTEMİ

AFAD’a ve Türk Kızılay’a ait iki ayrı “Deprem Bağış Kampanyası” hizmeti ile vatandaşlar, kredi kartlarını kullanarak e-Devlet Kapısı üzerinden bu hizmetten yararlanabilecek. e-Devlet Kapısı, bağış yapmak isteyenlere, ödeme aşamasında üç boyutlu güvenlik sistemi (3D Secure) koruması da sağlayacak.

En Yakın Kan Bağışı Merkezi için: ddo.link/kan-bagis

AFAD Deprem Bağış Kampanyası için: ddo.link/deprem-bagis

Türk Kızılay Deprem Bağış Kampanyası için: ddo.link/kizilay-bagis