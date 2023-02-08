Erzurum'da sığınmacılar, depremzedelere kan vermek için sıraya girdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, 10 ilde yıkıma ve ölüme neden oldu. Ölü ve yaralı sayısının her geçen dakika arttığı deprem bölgesinde kan ihtiyacını karşılamak için başlatılan seferberliğe Erzurum'da yaşayan Afganistan uyruklu sığınmacılar da destek verdi.



Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel'e sosyal medyadan mesaj gönderen Afganistan uyruklu bir grup sığınmacı, kan vermek istediklerini söyledi. ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, bağış yapmak isteyen sığınmacıları merkez Yakutiye ilçesindeki Türk Kızılay Kan Merkezi'ne götürdü. Sığınmacılar, bağış yapmak için bekleyen onlarca Erzurumluyla birlikte sıraya girerek formları doldurdu. Bilgilendirilen sığınmacılar, daha sonra sırayla kan verdi.

'GÜZEL BİR VEFA DUYGUSU GÖSTERDİLER'



Erzurum'da yaşayan Afganistanlıların kendine ulaşarak 'Biz Türk Milletini çok seviyoruz. Bu zor günde yanınızda olmak istiyoruz' dediklerini ifade eden ER-VAK Başkanı Erdal Güzel, şunları söyledi:

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Millet olarak başımız sağ olsun. Bu süreci devletimizin gücü, vatandaşlarımızın gönül seferberliğiyle geçeceğimize inanıyorum. Bu tablo içerisinde Erzurum'da yaşayan Afganistanlı sığınmacı kardeşlerimiz bu işin parçası oldu. 'Biz Türk milletini çok seviyoruz. Siz ülkenizde bizi çok iyi ağırladınız. Bu sıkıntılı günde yanınızda olmak istiyoruz' diye mesaj attılar. Kendileriyle temasa geçerek Kızılay Kan Merkezi'ne getirdim, kan bağışı için. Güzel bir vefa duygusu gösterdiler. Bu çok anlamlı ve erdemli bir davranıştır. Ateşe su taşıyan karınca misali bu yolda sadakatlerini ifade ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum."

'KANDAN, CANDAN NE VARSA YANINIZDAYIZ'



Kan bağışı formunu dolduran Sabareh Mohammadi, "13 senedir Erzurum'da yaşıyorum. Zor günde siz bizim yanımızda oldunuz. Biz de şimdi kandan, candan ne varsa sizin yanınızdayız" dedi.



Mohammad Kerim Haydari ise "13 senedir Erzurum'da yaşıyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. 13 senedir Türk milleti bize sahip çıktı, şimdi biz de elimizden geleni yapıyoruz. Kan olsun, can olsun, canımız feda olsun. Maddi manevi elimizden ne gelirse buradayız" diye konuştu.

Yakınlarının kan bağışı formlarını doldurmalarına yardımcı olan Dünya Tahiri, Türk milletine yardımcı olmak istediklerini söyledi. Bu arada kan bağışı çağrısından sonra Türk Kızılay bürolarına akın eden Erzurumlular, 2 günde yaklaşık 2 bin ünite kan verdi.