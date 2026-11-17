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Bakımların mutlaka profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ebinç, kullanılan ekipmanların ve temizlikte tercih edilen kimyasalların kalitesinin de önemli olduğunu belirtti. Ebinç, "Benim tavsiyem, petek temizliğinin iki yılda bir, kombi bakımının ise mutlaka yılda bir kez yapılmasıdır. Çünkü Van’ın şebeke suyu oldukça kireçli. Bu durum da zamanla kombi ve petek sistemlerinde çeşitli sorunlara yol açabiliyor" diye konuştu.